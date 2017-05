Uměleckoprůmyslové muzeum, známé spíše historickými sbírkami, se tak po poctě Davidu Bowiemu opět zaměřilo na rockovou hudbu a vybralo si umělce, pro které je výtvarný výraz podobně důležitý jako hudba. Expozice, která bude veřejnosti přístupná od soboty 13. května, se otevírá padesát let od vydání debutového singlu skupiny Arnold Layne i od prvního alba The Piper At The Gates of Dawn.

Na několikaleté přípravě expozice nabízející na 350 artefaktů se podíleli všichni žijící členové – bubeník Nick Mason, kytarista David Gilmour i někdejší frontman Roger Waters, který skupinu opustil v polovině 80. let.