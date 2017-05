Vybral si sedm rybářských a sedm sportovních povídek, v nichž se zrcadlí Pavlova schopnost vcítění do životů jeho hrdinů, ať už to byl jeho fanfarónský otec prožívající radost ze života i bolest z nacistické zvůle či reální sportovci, kteří mu jako reportérovi dovolili nahlédnout do zákoutí svých duší.

„Povídky jsem četl už jako kluk a vracím se k nim dodnes. Každý musí obdivovat krásnou češtinu a poutavý vypravěčský styl. U studiového mikrofonu jsem se opět přesvědčil, jak výjimečný byl Ota Pavel spisovatel,“ vyznal se Donutil.

Tlumočí i jedinečné okamžiky ze života sportovců, jako byli Emil Zátopek, Alois Hudec, zapomínaný olympijský vítěz z roku 1936, Josef Masopust nebo házenkáři pražské Dukly, kteří vybojovali v Paříži slavné vítězství v Poháru mistrů evropských zemí.

„Je to velký hold všem slavným reprezentantům naší vlasti,“ dodal Donutil. „Začínali ve skromných podmínkách, které si dnešní sportovní profesionálové jen těžko dokážou představit. A přitom podávali výjimečné výkony a vytvářeli světové rekordy. A zároveň ještě zůstali skromní.“