Seal byl pilot, který v osmdesátých letech pracoval pro Medellínský kartel, tedy pro kolumbijského drogového barona Pabla Escobara. Jeho úkolem bylo přepravovat kokain z Kolumbie do Spojených států a za jeden let si měl vydělat přes půl miliónu dolarů. Seal začal s kartelem spolupracovat, když létal pro CIA. Měl pomáhat čelit vznikající komunistické hrozbě ve Střední Americe.

Film vznikl v režii Douga Limana. S Cruisem spolupracoval už v minulosti, obsadil ho do hlavní role v napínavém sci-fi snímku Na hraně zítřka (2014).

„Není to byznys,“ rozhovořil se Liman pro magazín Esquire. „Děláme filmy, protože je milujeme, a nemyslím si, že je tam venku někdo, kdo je miluje víc než Tom Cruise.“ Není tajemstvím, že se Cruise pilotování aktivně věnuje.

Potvrzují to i režisérova slova k Made in America pro web Collider: „Tom ve filmu pilotuje letadlo. Není to trik. Opravdu ho ovládá on.“

Připomeňme, že Liman byl původně nezávislý filmař, který se do širokého povědomí dostal hlavně snímkem o agentovi Jasonu Bourneovi Agent bez minulosti (2002) s Mattem Damonem. Film Made in America představuje jeho druhou spolupráci s Tomem Cruisem.

Letecká nehoda

Během natáčení snímku Made In America se bohužel stala velmi smutná událost. Poblíž kolumbijského místa filmování došlo k letecké nehodě, při níž zahynuli dva lidé – Kolumbijec Carlos Berl a Američan Alan Purwin, zakladatel a prezident losangeleské společnosti Helinet Technologies, která poskytuje technologii leteckého sledování například pro vládní agentury.

Purwin byl vynikající pilot helikoptéry, který se podílel na snímcích Transformers, Pearl Harbor nebo Piráti z Karibiku. Za nehodu údajně mohlo špatné počasí.

Tiskový mluvčí Universal Studios se k tomu vyjádřil: „Letadlo se členy posádky havarovalo při návratu na letiště v Medellínu po produkci snímku Mena (původní název filmu – pozn. autora). Nehoda měla za následek dvě úmrtí. Naše srdce a modlitby putují v těchto časech ke členům týmu a jejich rodinám.“