„Trailer Temné věže je tu a je parádní,” upozornil sám Stephen King, kterému na filmu hodně záleželo.

Herci Idris Elba a Matthew McConaughey teď zkříží zbraně v poušti i v rušných ulicích New Yorku. Příběh Temné věže se odehrává v alternativním vesmíru a Elba hraje Gunslingera (Pistolníka) fantasy bojovníka, který stojí na straně dobra.

Idris Elba ve filmu Temná věž

FOTO: Falcon

Dospívající kluk z New Yorku se dostane do jeho „dimenze” a dozví se o Temné věži, která chrání stabilitu obou světů. Je tu však klasický béčkový „badguy” (McConaughey), který hodlá věž zničit a ohrozit tak životy na celé zemi.

Americký server RollingStone označil Temnou věž za směs hororu, sci-fi a westernu. Film by se měl dostat do kin v srpnu.

King napsal celkem sedm dílů série Temná věž, jsou to Pistolník (The Gunslinger), Tři vyvolení (The Drawing of the Three), Pustiny (The Waste Lands), Čaroděj a sklo (Wizard and Glass), Vlci z Cally (Wolves of the Calla), Zpěv Susannah (Song of Susannah), Temná věž (The Dark Tower) a Závan klíčovou dírkou (The Wind Through the Keyhole).