Vzor celé generace kytaristů byl v roce 2013 uveden do Down Beat Hall of Fame. Na svém kontě má 42 alb, jichž se prodalo přes 20 miliónů kopií, neuvěřitelných 20 Grammy a také tři Zlaté desky. Jeho hudební všestrannost je téměř neomezená. Kromě desítek legendárních jazzmanů vystupoval s mnoha různými umělci, od Steva Reicha přes Miltona Nascimenta až po Davida Bowieho.

Na koncertě v Praze ho doprovodí bubeník Antonio Sanchez, uznávaná australská baskytaristka Linda Oh a britský pianista a skladatel Gwilym Simcock.