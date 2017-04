”Nikdo neví, co vím já, a nikdo neviděl, co jsem viděla já. Jedině já můžu vyprávět svůj příběh. Kdokoliv jiný, kdo to zkouší, je podvodník a hlupák,“ rozčílila se.

Scénář Elyse Hollanderové koupilo velké studio Universal, produkce se ujmou Michael De Luca a Brett Ratner. Informace ale není oficiální a zatím není známo, kdo bude Madonnu hrát a kdo bude režisérem.

Madonna tvrdí, že scénář je plný lží a slovně napadla autorku. „Elyse Hollanderová by měla psát pro bulvár,“ uvedla.

Jako příklad napsala, že v interview nikdy neřekla, že pochází z Detroitu a že ji vyhodili ze střední školy. „Narodila jsem se v Bay City, ne v Detroitu. A nevyhodili mě ze střední. Ve skutečnosti jsem chodila i na univerzitu v Michiganu,” protestuje Madonna.

Později se ale ukázalo, že autorka citovala interview zcela přesně, a Madonna tento příspěvek smazala ze svého Instagramu. Natáčení filmu nijak zakázat nemůže, tisk ale spekuluje o tom, že by se mohla pokusit zabránit použití svých starých písní ve filmu. To by mohlo Universalu způsobit problém, ale řešení nelze předjímat. Jisté je, že čím víc bude popová veteránka nadávat, tím větší bude o film zájem.