„Bohužel mohu potvrdit, že Jonathan zemřel ráno ve svém bytě, obklopen svou ženou a třemi dětmi,“ sdělil pro server BBC. Oscarový režisér je podepsán také pod filmy jako Philadelphia, Něco divokého, Manchurianský kandidát, Ricki and the Flash, Crazy Mama či Plavba do Kambodže.

„Pohřeb bude soukromý v rodinném kruhu. Další případné plány budou oznámeny později,“ dodal manažer.

Demme se narodil v roce 1944 jako Robert Jonathan Demme v New Yorku na Long Islandu. Svou kariéru režiséra započal u známého producenta Rogera Cormana. Mezi jeho první filmy patří Caged Heat, thriller z prostředí ženské věznice, a Crazy Mama v hlavní roli s Cloris Leachmanovou.

Největším úspěchem Demmeho je film Mlčení jehňátek z roku 1991 o sériovém vrahovi Hannibalu Lecterovi. Film obdržel pět Oscarů a zazářili v něm Sir Anthony Hopkins a Jodie Fosterová.

Demme také spolupracoval s Tomem Hanksem na filmu Philadelphia, s Anne Hathawayovou na filmu Rachel se vdává či s Meryl Streepovou v Manchurianském kandidátovi.