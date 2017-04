Petr Dvořák je bývalý generální ředitel TV Nova. Vystudoval ČVUT a spoluzaložil například P.R. agenturu B.I.G., od roku 1993 spolupracoval se skupinou PPF. Do Novy přišel spolu se vstupem PPF v roce 2002 a stal se jednatelem firmy. Generálním ředitelem byl jmenován v květnu 2003 po odvolání Vladimíra Železného a zůstal v něm i poté, co Novu koncem roku 2004 koupila americká mediální společnost CME.

V roce 2011 byl Dvořák poprvé zvolen generálním ředitelem České televize.

Poražený protikandidát Martin Konrád

FOTO: Michal Doležal, ČTK

Dvořák ve svém kandidátském projevu uvedl, že hodlá navázat na své dosavadní působení. Slíbil pro další období kontinuitu v podobě hodnot, finanční i provozní stability a také stabilní manažerské vedení veřejnoprávní instituce.

Staronový ředitel chce zachovat bezplatný příjem kanálů ČT po přechodu pozemního vysílání na standard DVB-T2 a zaměřit se na nová média. V původní tvorbě ČT vidí největší prostor v dramatické tvorbě. Chce klást důraz na historická témata, úspěšné komediální série a zmínil výrobu výpravného seriálu pro děti. Chce jít také cestou mezinárodních koprodukcí.

Ve zpravodajství se chce zaměřit na poskytování ověřených důvěryhodných informací. Plánuje otevřít nové zahraniční zpravodajské posty i dostavbu budovy zpravodajství. ČT by se také měla stát dostupnou vzdělávací platformou pro všechny věkové skupiny, chystá založení divácké rady nebo ombudsmana ČT. V rámci přechodu na standard DVB-T2 by podle Dvořáka měla ČT získat dva multiplexy místo stávajícího jednoho. Umožnilo by jí to například paralelní vysílání sedmi zpravodajských relací z jednotlivých studií. Nově by měla vzniknout studia v Ústí nad Labem a Plzni.

Nový ředitel veřejnoprávní televize by měl nastoupit od 1. října. Kandidáti na funkci musí mít vysokou školu a manažerské schopnosti. Zkušenosti z médií jsou výhodou. Uchazeči předložili svou koncepci rozvoje a fungování ČT jako televize veřejné služby. Na vítězi se musí vždy shodnout deset radních z patnácti.

Do finále volby postoupilo z 12 kandidátů 5, například bývalý šéfredaktor zpravodajství ČT Karel Novák, bývalý redaktor ČT a generální komisař českého Expa 2015 Jiří František Potužník a ekonom Petr Vinklář.

Ředitele si zvolila i ČTK

Ve středu také proběhla volba generálního ředitele České tiskové kanceláře (ČTK), kterým se stal její dosavadní šéf Jiří Majstr. Do čela agentury ho vybrala Rada ČTK.

Jiří Majstr

FOTO: Stanislav Peška , ČTK

Majstr ve druhém kole hlasování porazil vedoucího PR a marketingu Národní galerie Miroslava Krupičku. V prvním kole radní vyřadili bývalého předsedu rady České televize Jana Mrzenu. Bývalý programový ředitel Radio United Broadcasting Martin Rigler před dnešním slyšením uchazečů kandidaturu vzdal.

Majstr, který je generálním ředitelem ČTK od roku 2011, získal ve druhém kole pět ze sedmi hlasů, ke zvolení byly třeba čtyři. Pro Krupičku ve druhém kole hlasoval jeden radní, řekla předsedkyně Rady ČTK Hana Hikelová.

Majstr je od loňského odchodu Petra Holubce kromě generálního ředitele i šéfredaktorem ČTK. V minulosti byl postupně zpravodajem ČTK v Dillí, New Yorku a Londýně a zakládal internetovou divizi ČTK.