V pondělí ho sleduje přes 700 tisíc dospělých diváků, ve středu více než 800 tisíc. To není až tak špatný výsledek, i když vedle jedenapůlmiliónového publika zavedené Ordinace v růžové zahradě Novy nijak nezáří a i když tento typ seriálu mívá větší potenciál.

Prima evidentně pokukovala právě po úspěchu Ordinace v růžové zahradě a chtěla vlastním lékařským seriálem udělat dojem. Pro Modrý kód si vystavěla kopii urgentního příjmu motolské nemocnice v Praze a zajistila si tým odborných poradců od zdravotníků po hasiče.

Nenadchne scénář ani režie



Při veškerém tom úsilí však seriál nepůsobí příliš profesionálně. Příčiny se dají vystopovat už u představy scenáristů, že „urgentu“ bude vládnout dramatická akce, což se v textu proměňuje v rychlý sled případů, kdy jde zhusta o život. Jenže ráz na ráz se kvůli mimořádné vytíženosti oddělení hrnou vpřed i maličkosti a soukromé osudy personálu, a to navzdory tomu, že se děj odehrává v českém hornickém zapadákově s názvem Rubava, a nikoli uprostřed téměř třímiliónového Chicaga jako v Pohotovosti.

Nasazené dějové tempo pak nešťastně umocňuje režie, kdy postavy v akci často pobíhají doslova jedna přes druhou, vykřikují povely a recitují věty plné nesrozumitelných lékařských termínů. Neodbytný dojem chaosu, který tím vzniká, spolu s občasnými přeřeknutími svědčí o tom, že režie nemá nad děním na place úplnou kontrolu.

Sice by nebylo divu, kdyby se herci občas spletli v medicínských výrazech, protože jimi scénář skutečně nešetří, ale to by posoudil jen divák odborník. Jenže když rozčilený pacient křičí „pusťte mě ke svý ženě“, zatímco se snaží dostat za svou manželkou, měl by se některý z přítomných lékařů aspoň začít nervózně ošívat, aby to dávalo smysl i laikovi, když už režie záběr nestopla.

Vedle toho pak už nijak nepřekvapí, že výkony v drobných rolích, kterých je v seriálu díky neustále novým pacientům až dost, vyznívají i velmi amatérsky. Přitom však základní herecká sestava odvádí zcela profesionální práci. Za zmínku stojí Jiří Štěpnička a trojice Marika Procházková, Eva Josefíková a Sabina Laurinová.

Hru na profesionalitu kazí nadpřirozeno

K nedobrému vyznění přispívá i rozhodnutí scenáristického týmu obdařit jednoho z lékařů přezdívaného Rasputin schopnostmi pacienta vyšetřit, zklidnit, uspat či probudit pouhým přiblížením ruky.

Když už Prima tolik stojí o divačky, které hltají různé nadpřirozeno, mohla ty zázraky připsat aspoň nějakému ošetřovateli, který by fušoval doktorům do práce, protože takhle si s tím svým Rasputinem nejspíš odradila spoustu diváků, kteří by jinak lékařský seriál přivítali.

Doktor, který na sále nahrazuje účinky anestezie tajemnou energií, je totiž pořádný hrnek hodně silného kafe.