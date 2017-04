Waters rozhodně nepatří k těm, kteří by zavalovali své příznivce desítkami alb. V roce 1992 vydal sólové studiové album Amused to Death, pak se na dlouho odmlčel. V roce 2005 vyšla ještě opera Ça Ira, na které se podílel, ale ta pocházela už z osmdesátých let.

Novou desku Is This the Life We Really Want? produkoval Nigel Godrich, jenž spolupracoval mimo jiné s Radiohead a Paulem McCartneym. Jedná se o dvanáct nových písní.

„Celý život jsem vlastně psal jen o jedné věci, což je fakt, že jako lidské bytosti máme k sobě vzájemnou zodpovědnost,“ podotkl k písním autor. Album vyjde na CD, na vinylu i digitálně. Waters na něj nahrál kytary, baskytaru a zpěv, Nigel Godrich aranžoval a hrál na klávesy a kytaru, Gus Seyffert a Jonathan Wilson rovněž dodali kytarové party, Joey Waronker bicí, Roger Mannning klávesy a Lee Pardini také klávesy.

A zase ten Trump



Očekává se, že deska bude hodně politická. Waters už v únoru naznačil, že ho inspiroval mimo jiné vzestup Donalda Trumpa, a že dvě tři písničky vycházejí z jeho vlastní rozhlasové hry, kde se dědeček s vnučkou snaží zjistit, proč jsou ve třetím světě zabíjeny děti.

Album vyjde v průběhu velkého turné Us + Them. Waters plánuje množství koncertů v Kanadě a USA, kde začíná 26. května v Kansas City, zatím ale není známo, že by turné mělo zavítat také do ČR.

Koncerty mají stát na názvu alba, tedy autorově myšlence, že žijeme životy, které ve skutečnosti žít nechceme. „Možná bychom měli začít sledovat spíš index štěstí než to, jestli jsme vyhráli či prohráli. Když to uděláme, možná pochopíme, že koncept „my“ a „oni“ je vlastně iluze,“ uzavřel filozoficky.