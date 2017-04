The Jesus and Mary Chain vznikli už v roce 1983 ve skotském East Kilbride a debutovali deskou Psychocandy. Inspirovali je třeba The Stooges, The Ramones a Einstürzende Neubauten. Po mnoha krizích se pokusili o comeback a po devatenácti letech vydali nové album Damage and Joy. Na koncertech ovšem přislíbili zahrát i staré hity.

Na Pohodě 2017 vystoupí také drum’n’bassový Tony Colman (London Elektricity) s dvaadvacetičlenným London Elektricity Big Bandem, s nímž zazpívá mimo jiné dvojnásobná vítězka BBC Jazz Awards Lianne Carrol. Druhé vystoupení je pojato jako DJ Set.

Dále zahrají také Jake Bugg, Mykki Blanc nebo Solange, velmi talentovaná alternativní R&B zpěvačka a sestra Beyoncé, či jedna ze zakladatelských osobností grunge Mark Lanegan.

V předprodeji stojí lístky na Pohodu 89 eur do 22. května 2017 nebo do vyprodání 6000 kusů. Vstupenky je možné zakoupit v síti Ticketportal nebo na webu pohodafestival.sk.

Lístky na pražský koncert jsou v sítích Ticketpro, Ticketportal nebo přímo v Lucerna Music Baru.