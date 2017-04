Na internetu obchodníci nabízeli digitální předprodej desky Deliverance, která měla fyzicky vyjít v červnu. To se už ale zřejmě nestane. EP Deliverance zmizelo z nabídky všech velkých obchodů jako iTunes, Apple Music či Amazon Music.

Správci Princova dědictví totiž tvrdí, že jde o nelegální vydání, a požádali soud, aby prodej zakázal. Zároveň podali žalobu na zvukového inženýra a muzikanta George Iana Boxilla, který s Princem písničky natáčel a pak je sám zvukově upravoval.

Šest tracků vzniklo v letech 2006 až 2008. Jde o songy I Am, Touch Me, Sunrise Sunset a No One Else a rozšířenou verzi I Am.

Deliverance měla vyjít na nezávislém labelu RMA z Vancouveru. „Prince mi jednou řekl, že každou noc, když jde spát, přemýšlí, jak obejít velké firmy a dostat muziku k lidem přímo. Při uvažování, jak vydat tyto významné nahrávky, jsme se rozhodli pro nezávislý label, protože Prince by to chtěl,“ řekl ještě před zákazem prodeje Boxill.