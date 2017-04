Bonnie MacBirdová:

Dobrodružství Sherlocka Holmese Umění v krvi





Holmesovi je 34 let a po vyšetřování případu Jacka Rozparovače se opět uchýlil ke kokainu. Watson nedokáže svého přítele ani utěšit, ani ho vytrhnout z letargie. Mademoiselle La Victoire, francouzská kabaretní hvězda, píše, že se pohřešuje její nemanželský syn.

Mladá fronta, přeložila Petra Diestlerová, 256 stran, 329 Kč

Peter May:

Černé světlo





Enzo Macleod, Skot vyučující biologii na univerzitě v Toulouse, se rozhodl, že vyřeší sedm nechvalně proslulých vražd popsaných v knize odložených případů pařížského novináře Rogera Raffina. Dokázal rozlousknout první zločiny, ale na třetí případ nemá ani pomyšlení.

Host, přeložila Linda Kaprová, 343 stran, 329 Kč

Michael Robotham:

Střepy





Christina Wheelerová chce skočit z mostu a ani psycholog Joseph O’Loughlin, řečený Joe, jí nedokáže sebevraždu rozmluvit. Později se u Joea doma objeví její dospívající dcera a tvrdí, že není možné, aby se matka dobrovolně zabila tímto způsobem,...

Moba, přeložil Alexandr Neumann, 586 stran, 386 Kč

Asa Larssonová, Ingela Korsellová:

Dech smrti





Čím dál víc lidí v Mariefredu trpí nemocí s podivnými příznaky. Choroba zasáhla i pěstounskou rodinu Alrika s Viggem a krkavčím bratrům nezbývá než v závodu s časem přijít na to, co ji způsobuje. Iris mezitím vymyslela, jak zjistit, kdo je černá čarodějnice…

Host, přeložila Marie Voslářová, 200 stran, 249 Kč

Jacky Flemingová:

Potíže se ženami

Mohou být ženy geniální, nebo na to mají příliš krátké ruce? Proč jsme se ve škole učili jen o dvou či třech významných ženách? Co dělaly všechny ty ostatní? Projdeme si nedávné dějiny pěkně popořádku, ale zaměříme se tentokrát na zástupkyně něžného pohlaví

Dokořán, přeložila Lýdie Kárníková, 128 stran, 198 Kč

Kelli Stanleyová:

Město draků





San Francisco v roce 1940. Svérázná soukromá vyšetřovatelka Miranda Corbieová se odmítá smířit s vraždou mladého Japonce Takahašiho, jehož v Chinatownu zastřelili přímo před jejíma očima. Detektivní román, jež patří k drsné škole, se dočkal uznání čtenářů i kritiky

BB art, přeložila Petra Andělová, 360 stran, 299 Kč

Terry Gilliam:

Gilliameska





Před-posmrtná bio (logicky odbouratelná), v první osobě napsaná autografie Monty Pythona Terryho Gilliama. Pestrá směs mnoha dosud nepublikovaných kreseb, fotografií a postřehů okořeněných drsným humorem

Jota, přeložila Simoneta Dembická, 304 stran, 598 Kč

Zdeněk Matějček:

Rodiče a děti





Máma nebo táta, všichni chtějí být dobrými rodiči. Ale co to znamená? Kniha představuje nejen úvodní příručku do studia dětské psychologie, ale především skvělou poradnu pro všechny rodiče a třeba i prarodiče.

Vyšehrad, 360 stran, 298 Kč

Giles Milton:

Když Lenin přišel o mozek a Churchill obětoval ovci





Věděli jste, že se Churchill během 2. světové války připravoval zaútočit na Německo pomocí biologických zbraní? Nebo že mozek Vladimira Iljiče je nakrájený na 30 tisíc tenkých plátků? Slyšeli jste, že se v Londýně stavěla věž, která měla výškou předčit pařížskou Eiffelovku?

Jota, přeložil Jan Kozák, 192 stran, 278 Kč

Marcus Emerson:

Deník nindži ze šestky: Šach mat

Jmenuju se Chase Cooper a tohle je můj čtvrtý deník nindži ze šestky, a teď je osud školního vědeckého veletrhu v mých rukách. Zatímco se snažím udržet náskok před pachatelem v tom nejbláznivějším týdnu mého života...

BB art, přeložil Ondřej Duha, 160 stran, 199 Kč