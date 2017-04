Suzanne Vega patřila v druhé půlce osmdesátých let ke klíčovým postavám vlny písničkářek, k níž patřila například i Tracy Chapmanová. Zaujala už svým debutem z roku 1985 s hitem Marlene On The Wall. Celosvětový úspěch jí přineslo o dva roky později druhé album Solitude Standing s písněmi Luka nebo Tom´s Diner, která zaujala v remixu DNA. Její záběr byl však širší, už v roce 1986 spolupracovala s minimalistou Philipem Glassem, když napsala slova pro píseň Lightning na albu Songs Of Liquid Days.

Změnu pojetí přineslo až čtvrté album 99,9°F, kde se objevovaly taneční rytmy i industriální zvuky, jaké se nacházely na další, přesto však klidnějším Nine Objects of Desire. Obě produkoval její manžel Mitchell Froom.

Šestá deska Songs In Red And Gray, která vyšla až po pětileté pauze v roce 2001, přinášela návrat k původnímu folkovému pojetí, což bylo dáno i rozvodem s Froomem.

Předposlední deska Tales From The Realm Of The Queen Of Pentacles představovala další změnu v pojetí, když se na něm objevil i spolupracovník Petera Gabriela a člen King Crimson Tony Levin. Sama na něm nasamplovala smyčku z 50 Centa.

Aktuální loňské album desky Lover, Beloved: Songs From An Evening With Carson McCullers je o představitelce americké jižanské gotiky Carson McCullersové, kterou četla už v mládí. Inspirovala je hra Carson McCullers Talks About Love, která se věnuje i jejím složitým vztahům, dvakrát byla vdaná, pokaždé za spisovatele Reevese McCullerse. Soužití s ním ale komplikovalo to, že u sebe zjistila lesbické sklony a zamilovala se do několika žen.

V roce 1948 se pokusila o sebevraždu. V roce 1953 ji ke společné sebevraždě přesvědčoval manžel, ale nakonec se předávkoval barbituráty jen on. Vážně nemocná McCullerosvá, která utrpěla několik mrtvic, takže byla částečně ochrnutá, a trpěla alkoholismem, zemřela v padesáti letech v roce 1967.

Mezi její přátele patřili Tennessee Williams a Truman Capote. V češtině jí vyšly knihy Srdce je osamělý lovec, Hodiny bez ručiček, Odlesky ve zlatém oku, Svatebčanka a Balada o smutné kavárně.