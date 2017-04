Přes kosti mrtvých

Video

Trailer k filmu Přes kosti mrtvých

Hlavní postavou filmu je učitelka angličtiny v důchodovém věku, která žije na samotě jen se svými milovanými psy. Pak se začnou ve vesnici objevovat mrtvoly lidí, a vzhledem k tomu, že jde vesměs o lidi po všech stránkách nehodné, divák začne velmi brzy tušit, že spíše než o vraždy jde o drsné popravy.

Přes kosti mrtvých, Polsko/ Česko/ Německ / Švédsko/ Slovensko 2017, 128 min., režie: Agniezska Hollandová, hrají: Agnieszka Mandat-Grabka, Wiktor Zborowski, Jakub Gierszal,

Špína

Video

Trailer k filmu Špína

Lena je sedmnáctiletá holka z obyčejné rodiny. Její svět už není jenom dospíváním, ale spíš bojem se sebe samou. Je to ona, kdo se musí změnit, dospět a pochopit, že je obětí a trest si nezaslouží ona, ale ten, kdo jí to udělal.

Špína, Česko/ Slovensko 2017, 87 min., režie: Tereza Nvotová, hrají: Dominika Zeleníková, Anna Šišková, Anna Rakovská a další.

Naprostí cizinci

Video

Trailer k filmu Naprostí cizinci

Skupina přátel se schází k večeři. Znají se důvěrně a také další setkání by se neslo v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek na to, co bylo... kdyby se nezrodil zdánlivě nevinný nápad: dát mobilní telefony na stůl a sdílet každou SMS i každý příchozí hovor. Kolik toho o sobě nesmíme vědět, abychom mohli zůstat přáteli, milenci, manželi, rodiči...?

Naprostí cizinci, Itálie 2016, komedie, 93 min., režie: Paolo Genovese, hrají: Alba Rohrwacherová, Kasia Smutniaková, Valerio Mastandrea, Marco Giallini a další.

Ztracené město Z

Video

Trailer k filmu Ztracené město Z

V roce 1906 se britský badatel Percy Fawcett poprvé vydává do Amazonie. Během několika expedic spolu s asistentem zmapují dosud neznámé území v Bolívii. Hluboko v srdci pralesa nacházejí důkazy o existenci neznámé, velmi vyspělé civilizace. V Anglii sklízí jen posměšky ze strany vědecké obce, ale jeho odhodlání a posedlost najít bájné město Z je stále silnější...

Ztracené město Z, USA 2016, dobrodružný, 141 min., režie: James Gray, hrají: Charlie Hunnam, Tom Holland, Robert Pattinson, Sienna Millerová a další.

Mimi šéf

Video

Trailer k filmu Mimi šéf

Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek sice působí jako roztomilé batole, ale uvnitř je to protřelý byznysmen posedlý obchodními úspěchy. Pracuje pro organizaci BabyCorp a jeho hlavním posláním je zjistit, proč teď děti prohrávají na trhu rodičovské lásky.

Mimi šéf, USA 2017, animovaná komedie, 97 min., režie: Tom McGrath.

Loupež ve velkém stylu

Video

Trailer k filmu Loupež ve velkém stylu

V zoufalé snaze platit účty a přežít kvůli svým blízkým se trojice kamarádů odhodlá riskovat všechno a přepadnout banku, která je připravila o jejich peníze.

Loupež ve velkém stylu, USA 2017, krimikomedie, 96 min., režie: Zach Braff, hrají: Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin a další.

Ochránci

Video

Trailer k filmu Ochránci

Tajná vojenská organizace Patriot měla za úkol vytvořit skupinu superhrdinů, kteří budou chránit vlast před nadpřirozenou hrozbou. Vědci úpravami jejich DNA rozvinuli superschopnosti. Časy se však změnily a hrdinové museli po dlouhá léta žít v utajení. Když se ale objeví nová hrozba, Ochránci se musí se vydat znovu do akce...

Ochránci, Rusko 2017, akční sci-fi, 89 min., režie: Sarik Andreasjan, hrají: Anton Pampušnyj, Sanžar Madijev, Valerija Škirando a další.