V prvním kole příští prezidentské volby by nejvíce lidí volilo stávající hlavu státu Miloše Zemana, hlas by mu dalo 37 procent lidí. Vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, který byl zveřejněn v neděli. Celý článek Zemana by volilo 37 procent lidí, Horáčka 20 procent a Drahoše 17 procent»