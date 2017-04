Zástupci skupiny nedávno ohlásili, že 26. května letošního roku vydají u příležitosti kulatého výročí emise původní desky řadu exkluzivně prezentovaných výročních edic alba.

To bylo nově smícháno Gilesem Martinem a Samem Okellem ve stereu a 5.1 surround audiu a rozšířeno o rané nahrávky ze sessions ve studiu. Jde o čtyřiatřicet dosud nezveřejněných nahrávek.

„Je bláznivé si pomyslet, že o padesát let později se díváme na tenhle projekt s takovou láskou a také s úžasem, jak vlastně čtyři chlápci, jeden skvělý producent a jeho inženýři dokázali vytvořit tak nestárnoucí umělecké dílo,“ říká Paul McCartney ve svém novém úvodu k výroční edici desky.

Bude to poprvé, kdy bylo album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band remixováno a prezentováno s dalšími session nahrávkami.

A je to také první album Beatles, které bylo remixováno a rozšířeno od vydání desky Let It Be… Naked v roce 2003.