Bylo totiž jen otázkou času, kdy se Marvel Studios pustí do nové adaptace Spider-Mana. Superhrdina se stal součástí filmového universa už ve snímku Captain America: Občanská válka (2016).

O tvorbě nadcházejícího filmu se rozhovořil režisér Jon Watts pro internetové stránky Slashfilm. com. „To, že se film odehrává ve světě Marvel, otevřelo dveře mnoha možnostem,“ řekl. „Za prvé je Spider-Man v interakci s ostatními lidmi v universu a také můžeme prozkoumat jinou stranu marvelovského světa. Byl jsem velmi nadšený, protože ostatní snímky ukazovaly to, čemu říkám Penthouse rovina tohoto universa, to znamená, jaké to je být Thorem, miliardářským playboyem Iron Manem a podobně.“

Stejně jako ve filmu Captain America: Občanská válka, i v samostatném Spider-Manově snímku bude superhrdinovi pomáhat člen Avengers Iron Man, kterého opět ztvárnil Robert Downey Jr. Spider-Man bude bojovat s Adrianem Toomesem, padouchem v ptačím kostýmu, jehož si zahrál Michael Keaton.

To může být ostatně vnímáno i jako vtipná narážka na Keatonovu roli v oscarovém Birdmanovi (2014).

Třetí herec Spider-Mana

Jako teenager Peter Parker alias Spider-Man se představí teprve dvacetiletý Tom Holland, který ke své postavě řekl americkému týdeníku Variety: „S Peterem Parkerem se dokážou lidé ztotožnit možná nejvíc ze všech superhrdinů. Prochází něčím, čím si prošel každý. Ať už jde o pubertu, mluvení s dívkami nebo o domácí úkoly, dělá to velmi lidsky. To je důvod, proč je tak milovanou postavou. Mnoho lidí se v něm může vidět. Když se zeptáte jakéhokoliv dítěte mladšího deseti let, jaké jsou jeho oblíbené barvy, pravděpodobně odpoví, že červená a modrá. SpiderMan má ošetřené obě.“

Připomeňme, že aktuální snímek je už druhé obnovení filmové franšízy. To první, Amazing SpiderMan z roku 2012 s Andrewem Garfieldem, zdaleka nedosáhlo takové popularity jako série režiséra Sama Raimiho z první dekády nového tisíciletí.

V ní se objevil i zatím nejznámější představitel pavoučího superhrdiny Tobey Maguire.