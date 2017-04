Deep Purple: Infinite





FOTO: earMusic

Britská hardrocková legenda Deep Purple vydala své jubilejní dvacáté studiové album. Vypravila se na něm po stopách svého milovaného hard rocku, pracuje při tom se současnými zvukovými možnostmi a nabízí skladby sofistikované a aranžérsky a instrumentálně kvalitní.

The Jesus And Mary Chain: Damage And Joy





FOTO: Warner Music

Dlouhých devatenáct let trvalo, než skotská alternativně-rocková kapela The Jesus And Mary Chain, jež existuje s osmiletou pauzou od roku 1983, nabídla v pořadí sedmé studiové album. Navazuje na něm ale na roky největší slávy. Deska je to syrová, emotivní a zvuk garážový.

Skety: Týdytý





FOTO: Warner Music

Český a capella sextet Skety vydává své druhé album. Vedle vlastních kompozic předělal několik skladeb svých hudebních přátel, a to do podoby pouze vokální, a prezentuje je v pozoruhodné podobě. Mezi hosty jsou Ondřej Ruml, Vojtěch Dyk, Klára Vytisková, Aneta Langerová a další.

Jamiroquai: Automaton





FOTO: Universal Music

Držitelé ceny Grammy, bývalé elektronicko-soulovo-funkové hvězdy Jamiroquai vydali své osmé studiové album nazvané Automaton. Kolekci složili a produkovali Jay Kay a klávesový mistr Jamiroquai Matt Johnson.





Luboš Andršt a Energit: Time’s Arrows





FOTO: Supraphon

Již v roce 1973 připravovaný debut kapely Energit tehdejší vedení Supraphonu poslalo k ledu. Nyní, více než čtyřicet let poté se album dočkalo svého znovuvzkříšení. Je to současně vzpomínka na již zesnulého baskytaristu Vladimíra Padrůňka, který byl v sedmdesátých letech členem formace.

Divadlo Sklep: Sklep naposlech 2009-2011





FOTO: Warner Music

Nový přírůstek do archivu nahrávek Divadla Sklep mapuje hudební složku populárních Besídek z let 2009-2011. Žánrově pestrou paletu (pop, šanson, jazz, blues, country, adaptace barokní vokální skladby) doplňují úryvky ze scének.

The Complication: Aspiring Child





FOTO: Indies Scope

Česká rocková čtveřice The Complication přichází s druhou nahrávkou Aspiring Child. je to nesmírně energická deska, plná milých překvapení a šťavnatých skladeb. Vévodí jí nápadité melodické linky a znělé refrény, které využívají hlasů všech členů kapely.





Cold Cold Nights: The Last Summer





FOTO: Cold Cold Nights

Česká kapela Cold Cold Nights se zvukově pohybuje na pomezí post rocku, indie folku a ema, aniž by ovšem popírala smysl pro melodii a čitelnost jednotlivých písní. Ačkoliv se jedná o debutovou nahrávku, skupina má za sebou již poměrně pestrou koncertní činnost.

Korben Dallas: Stredovek





FOTO: Slnko Records

Slovenští rockoví alternativci Korben Dallas nabízejí své páté album. Po orchestrálním Kam ideme se vracejí ke své tradiční podobě. Nahrávka je charakteristická svou pestrostí a skladatelskou nápaditostí.

Kolektivní halucinace: Kosti





FOTO: Indies MG

Kladenská alternativní kapela Kolektivní halucinace natočila desku o době, která se pohybuje mezi rozpadlou budoucností a nenaplněnou minulostí. Dílo se zamýšlí nad tím, že hranice mezi dobrem a zlem prochází námi samotnými.