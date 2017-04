„O Fatboy Slima jsme měli zájem už od druhého ročníku festivalu, ale u jmen jeho formátu je oříškem už jen samotná komunikace s managementem. Naštěstí se nám to letos konečně podařilo a po dlouhém vyjednávání jsme nadšení, že můžeme oznámit zatím největší jméno za celou historii festivalu,” říká ředitel festivalu Kamil Rudolf.

„Je to člověk s neskutečnou energií, kterou přenáší na taneční dav před sebou, a jeho více jak 36leté zkušenosti za mixem jsou rozhodně znát. Pro mě osobně je to jednoznačně světový DJ číslo 1,” dodává Rudolf.

Fatboy Slim vystoupí v Dolních Vítkovicích na nové hlavní scéně, která nabídne hlediště o ploše 20 tisíc metrů čtverečních. Společně s The Prodigy nebo The Chemical Brothers patří k nejzásadnějším průkopníkům a zakladatelům taneční hudby. Je tvůrcem legendárních hitů jako Praise You, Right Here Right Now, Gangster Trippin, The Rockafeller Skank či taneční hymny roku 2014 Eat Sleep Rave Repeat.

V průběhu posledních dní pořadatelé zveřejnili i další jména pro jednotlivé festivalové scény. Do Ostravy tak přijede například venezuelský tvrďák Zardonic, který si festival podmanil při třetím ročníku v roce 2015, Tom Staar, Kideko a Ben Long z Velké Británie nebo Eric Sneo z Německa. Mezi další velká jména patří také Wilkinson, Sigala, Danny Byrd, Dope D.O.D., Krafty Kuts ft. Dynamite MC, Lady Waks, Miss K8 a mnoho dalších.