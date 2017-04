Baskytarista se jmenuje Tye Trujillo a má zjevně dobrou školu, jeho otec Robert Trujiullo je členem skupiny Metallica. Kluk se skupinou brzy vyrazí na turné po Jižní Americe.

„Sedmnáctého dubna Korn vyrazí do Jižní Ameriky na šňůru po Kolumbii, Brazílii, Argentině, Chile a Peru,“ sdělili Korn na sociální síti. „Kvůli nepředvídatelným okolnostem s námi nemůže hrát Fieldy, takže skupina přijala hosta. Na basu bude zaskakovat Tye Trujillo, dvanáctiletý syn Roberta Trujilla.“

Kalifornští Korn patří ve svém žánru k nejslavnějším kapelám a jezdí často koncertovat také do ČR. Vznikli v roce 1993 v kalifornském Bakersfieldu.

Vedle zpěváka Jonathana Davise Korn tvoří James „Munky“ Shaffer (kytara), Brian „Head“ Welch (kytara a zpěv), Reginald „Fieldy“ Arvizu (momentálně nehrající baskytarista) a Ray Luzier (bicí).

Jonathan Davis a Korn na Aerodrome

FOTO: Petr Horník, Právo

Jejich debutové album bylo eponymní (1994), další deska Life Is Peachy vyšla v roce 1996. Komerční úspěch jim přinesla až alba Follow the Leader (1998) a Issues (1999), která pronikla na první místo žebříčku Billboard 200. Korn pokračovali deskami jako Untouchables (2002), Take a Look in the Mirror (2003) nebo See You on the Other Side (2005).

Kritika u nich ocenila především propojení klasického heavy metalu s hip-hopem či funkem, proto se píše o tzv. nu-metalu. Korn získali dvě ceny Grammy a prodali desítky miliónů desek.