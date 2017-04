Tomanovu manželku hraje Kateřina Winterová, sekretářku a milenku Kristýna Boková. Stanislav Majer si zahrál generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského. Fanatického komunistu Reicina hraje Marek Taclík, Jana Masaryka Roman Luknár a Vlada Clementise Lukáš Latinák. V dalších rolích se objeví třeba Táňa Pauhofová, Jaromír Dulava, Jiří Dvořák, Martin Finger či Aleš Procházka.

„Jde nám o pravdivé zmapování životní etapy tajemné a velmi vlivné osoby komunistického rozvědčíka Zdeňka Tomana v období od konce druhé světové války až po komunistický převrat v roce 1948 na pozadí historických událostí a osob, které tyto události formovaly. Nechci natočit hrané drama fabulované na základě historických skutečností. Toman bude co nejvěrnější dobovou rekonstrukcí opírající se o nezvratná archivní a očitá svědectví,“ řekl režisér a producent filmu Ondřej Trojan.

Kšeft především



Zdeněk Toman byl podle tvrzení tvůrců nejen šéf Československé zahraniční rozvědky v letech 1945-48, ale také cynický „kariérista, šmelinář a podvodník”.

”Neštítil se kšeftovat s kýmkoli a s čímkoli. Byl osobou organizující odchod východoevropských Židů, kteří přežili holocaust, přes Československo do Palestiny, ovšem za tučné provize od židovských organizací,” uvedla Barbara Trojanová.

Jiří Macháček a Lukáš Hlavica

FOTO: Martin Špelda

Jiří Macháček při natáčení filmu Toman

FOTO: Martin Špelda

Toman sám byl židovského původu, ale snažil se to tajit. Jeho soudruzi ho nakonec zavřeli, Tomanovi se však povedlo utéct do západního Německa. To se také stalo tématem prvního natočeného obrazu.

„Natáčení nebude jednoduché, je to dobovka, spousta prostředí, která už dnes vypadají jinak, historických rekvizit, aut, kostýmů a především herců, díky jejichž pracovnímu vytížení se sestavení natáčecího plánu proměnilo skoro v nadlidský úkol. Nešlo jen o to, získat ty nejlepší a ideálně co nejvíc podobné reálným postavám našeho příběhu, roli při obsazování hrály i takové detaily, jako je například nutnost se půl roku nestříhat, shodit plnovous,“ popsal Trojan.