Pokračování filmu Predátor chystal Shane Black několik let. „Zeptali se mě, četl jsem to a nelíbilo se mi to,“ řekl akční veterán Schwarzenegger.

„Jedině kdyby to snad přepsali a udělali z toho významnější roli, ale tak, jak je to teď, to nebudu dělat,“ dodal.

Postava cool drsňáka Dutche kouřícího doutníky, která fanoušky velmi bavila v prvním díle režiséra Johna McTiernana z roku 1987, se ve scénáři Shana Blacka objevuje, ale podle informací serveru The Wrap je to v podstatě cameo (maličká bezvýznamná role). Říká tam dvě repliky. Arnolda Schwarzeneggera to patrně urazilo, protože první díl stál do značné míry na něm.

Mladý Arnold Schwarzenegger v Predátorovi

FOTO: 20th Century Fox

Predátora 2 natočili v roce 1990 bez Arnolda Schwarzeneggera a zmatený děj se přesunul z džungle do města. Fanoušci namlsaní vypiplanou jedničkou byli zklamaní. Ještě pozdější Vetřelec vs. Predátor byl podle recenzí jen slátaninou. Loni se psalo o tom, že v nové verzi bude mít hlavní roli Benicio Del Toro, jenž si v roce 2015 zahrál v brilantním dramatu z mexicko-amerického pohraničí Sicario a kritika z něj byla nadšená.

S dalším filmem Arnolda Schwarzeneggera The Legend of Conan to také nevypadá nejlépe. Podle serveru Slashfilm je dokonce „definitivně mrtvý“.

Producent Chris Morgan řekl v rozhovoru pro Entertainment Weekly: „Je to dlouhý příběh, ale nakonec se studio rozhodlo, že to dělat nebudou. Musím upřímně přiznat, že mi je to líto. Ten první film jsem tak miloval, je to jeden z mých nejoblíbenějších. Sehnali jsme Willa Bealla, aby napsal scénář, a byl skvělý. Bylo to o Conanovi po třiceti letech, něco jako Clint Eastwood ve filmu Unforgiven (Nesmiřitelní). Bylo to boží. Nakonec byl ale rozpočet vysoký a studio si nebylo jisté tím filmem a jeho relevancí na dnešním trhu. Takže to nechali být. Možná z toho udělají televizní pořad nebo tak něco.“

Arnold Schwarzenegger jako legendární Terminátor

FOTO: TriStar Pictures

Ani jako ikonický Terminátor se Arnold Schwarzenegger zřejmě nevrátí. Podle serveru New York Daily News byl tento projekt ve studiu Paramount pohřben. Pátý Terminátor se totiž nepovedl a reakce na bezradné pokračování sci-fi legendy byly po celém světě negativní.

„S Terminátorem a Arnoldem je konec. Studio zcela vyřadilo pokračování ze svých plánů, nepřipravuje se vůbec nic, žádné plány na další díl,“ sdělil zdroj serveru.

Stále však může vzniknout něco, co s klasickou sérií a Arniem nebude mít nic společného. David Ellison ze společnosti Skydance nedávno naznačil, že aktuálně zvažuje blíže nespecifikovaný projekt.