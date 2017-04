Proslavil je kytarista Rolling Stones Brian Jones, který je krátce před svou smrtí v roce 1968 nahrál během muslimského svátku oběti Íd al-Kabir, připomínajícího oběť Abraháma. O tři roky později vyšla deska pod názvem Brian Jones Presents the Pipes of Pan at Joujouka.

Nahrávka zaujala lidi, hledající odlišné přístupy k hudbě, protože mnoho z melodií je čtvrttónových. Když se hudbě z Džadžuky později věnovali další hledající muzikanti, jako Talvin Singh a Bill Laswell, byl už ohlas masový, což souviselo s postupným prosazováním world music. Po smrti vedoucího Muhammada Hamriho se do čela souboru, kde se hudba předává z rodičů na děti, chopil Bášir Attar.

Před pěti lety si v rozhovoru pro Novinky.cz pochvaloval spolupráci s hosty: „Je dobré, když hrajeme s odlišnými kulturami, protože jde o propojení dvou kulturních oblastí, jejich a kultury z Jajouky. Funguje to velmi dobře. Vytváří to mnoho mostů mezi kulturami. Je důležité vytvářet hudbu, která hovoří k jiným kulturám a může je propojit, aby si lidé navzájem porozuměli.“