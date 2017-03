Kapela se pohybovala v oblasti vymezené rockabilly, punku, rock´n´rollu ale také country. Jejich debutové EP zaujalo Tima Armstronga z Rancid, který jim nabídl smlouvu u firmy Hellcat. Tam jim v roce 1999 vyšlo debutové album.

Navzdory hojným změnám obsazení sláva skupiny rostla, po vydání druhého desky Power of Moonlite z roku 2001 vyjela na turné do Evropy a Japonska.

Třetí album Ghost Tigers Rise se už dostalo do albového žebříčku Billboardu a čtvrtá deset let stará deska Music From Regions Beyond se v něm vyšplhala na 49. místo.

Jejich poslední deska V *** vyšla loni v květnu u firmy Luna Tone Records/Rise Records. Jako obvykle je na ní třináct skladeb a zachycuje další posun ve zvuku.

O záběru skupiny svědčí to, že kromě koncertů s punkovými Social Distrotion, TSOL a Dropkick Murphis předskakovali i Morrisseymu.

Před Tiger Army vystoupí pražští The Train Robbers, v níž se sešli muzikanti z Green Monster, Carlos & His Coyotes a Gaunerů.