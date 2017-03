Nový stage design, který by měl pro diváky koncertu evokovat návštěvu oblíbeného baru. Za barem přímo na pódiu bude v rámci show barman, který bude míchat koktejly. Nový repertoár tvořený především autorskými skladbami, ale i největšími světovými hity v novém aranžmá pro B-Side Band. Pocta Karlu Černochovi v podobě dvou písniček. A není vyloučeno ani taneční číslo. Tohle všechno slibuje nové turné, které statuje již příští týden. A jak je vidět z videopozvánky, turné slibuje hlavně uvolněnou náladu, kterou přináší posezení s přáteli.

V současné době je zpěvák s kapelou v plném nasazení na zkouškách. Prvními diváky se stanou ti v Měšťanské besedě v Plzni 15. března. Další koncerty proběhnou například v Příbrami, Ústí nad Labem, Hradci Králové, Pardubicích nebo v ostravském klubu Garage.

Tři koncerty proběhnou v brněnském Sono Centru (24.-26. dubna). V druhé polovině jarní části turné zavítá Vojtěch Dyk a band do Velkého Meziříčí, Olomouce a Luhačovic. Pražské koncerty jsou naplánovány na 10. a 11. května do karlínského Fora a do holešovické La Fabriky. Kapela s Dykem se objeví rovněž na letních festivalech a koncerty budou pokračovat až do konce roku.

V pořadí již šesté turné pořádá tradičně agentura Bujoart. Mediálním partnerem je Radio Impuls. Přesný přehled koncertů najdete na www.vojtechdyktour.cz.