Smutnou zprávu o úmrtí legendy Zdeňka Kňučíka Navrátila oznámila na sociálních sítích, kam v poslední době často přispíval svými vtipnými statusy, jeho rodina. V posledních letech měl cukrovku a musel na dialýzu. Po nedávné autonehodě se však jeho stav velmi zhoršil a Kňučík musel být hospitalizován v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.

Slavný hit napsal baskytarista, textař, karikaturista, imitátor, komik, člen amatérské beatové skupiny Albatros a později i profesionální hudebník a varietní excentrik z Dua Hilaris v roce 1976.

Jožin byl původně exhibicionista

„Svého Jožina jsem původně umístil do bažin mezi Tlumačovem a Otrokovicemi. Jožin je plachý exhibicionista, voyer a neškodný úchyl. Dívá se po ženách v oknech projíždějících vlaků a při spuštěných kalhotách onanuje. Je až nelidsky vyvinut. V roce 1976 jsme s kapelou tento příběh zhudebnili a napasovali na jistou zahraniční melodii. V takové podobě jsme ji hráli hostům, tenkrát při angažmá v Interclubu nočního baru hotelu Moskva v tehdejším Gottwaldově,“ vzpomínal v minulosti pro zlínský Infoservis Navrátil.

Video

Jožin z bažin (Metal Cover německého dua Kiese Music)

V hotelu Moskva se pak náhodně sešel s Ivanem Mládkem a Ivo Pešákem. „Tak jsem umělcům z Prahy onoho mého Jožina přerecitoval. Když si Mládek začal dělat poznámky na papír, poznamenal Pešák směrem k nám, že ho vidí poprvé si něco zapisovat a vypadá to, že ho příběh nějak oslovil. Když se mě pak Ivan zeptal, čeho se Jožin bojí, odpověděl jsem, že polních letadel. A tady možná vznikl nápad zafixovat Jožina do tehdy populárního slušovického rajonu. Slíbil jsem mistrovi, že když moje strašidlo zpropaguje v nějaké své veselé písničce, přivezu mu do Prahy slivovici. To jsem také někdy v roce 1978 učinil a v jeho dejvickém bytu mu dvě láhve předal,“ uvedl Kňučík.

Navrátilova slova potvrdil Mládek v nedávném rozhovoru pro DVTV. „On mi řekl: 'Když tu písničku složíš, o tomhle Jožinovi, a dostaneš ji do rádia, tak máš u mě demižon slivovice'. A já jsem mu říkal, to nemůžu, to mně nevemou. Je to sice nepolitický, ale takovouhle čuňárnu, s tou nemám šanci, takže musím napsat úplně jinej příběh. Kdyby nebylo Zdeňka Navrátila, tak jsem to nikdy nenapsal. Takže teďka vozím slivovici já jemu,” řekl Mládek.

S Mládkem byl v kontaktu dál



Jožin z bažin přesáhl nejen region, ale i hranice České a Slovenské republiky. Často ho přezpívávají i v Polsku a Rusku.

Лада Дэнс. Иван Младек — «Jožin z bažin». Точь-в-точь. Суперсезон. Фрагм... https://t.co/3vDlIReBxc с помощью @YouTube — Татьяна Милейко (@prosto_tanysha) 31. října 2016

S Ivanem Mládkem zůstal Kňučík po mnoho dalších let v kontaktu. „Nějak záhadně nás ten hit spojil. Mně mezitím vyšly humorné knížky Výtěr z díla, ve kterých se nalézá i původní text Jožina z bažin, plus kreslené vtipy, povídky na jedno písmeno a další naivní poezie,“ prozradil v minulosti Kňučík, který je zároveň autorem textu hymny zlínských extraligových hokejistů „Berany duc!“.

Populární se stala i jeho povídka „Hoří horní heršpická hospoda“. V Manéži Bolka Polívky ji recitoval Kňučíkův kamarád a hudebník Vlasta Redl.