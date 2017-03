Hollywoodská ikona Steven Spielberg připravuje pod názvem The Post snímek zachycující válku americké vlády s novináři, kteří zveřejní přísně tajné materiály amerického ministra obrany.

Vojenský analytik Daniel Ellsberg předal první části dokumentů z Pentagonu novináři Benu Bradleemu, který o nich napsal v roce 1971. Státní zastupitelství žádalo, aby s tím přestal, což novinář odmítl, a tím začala dlouhá soudní pře, která se dostala až k nejvyššímu soudu. Novinář Bradlee se už jednou ve filmu objevil, hrál ho Jason Robards v roce 1976 ve snímku Všichni prezidentovi muži, kde měli hlavní role Dustin Hoffman a Robert Redford.

Drží se 60. let



Steven Spielberg a Tom Hanks si oblíbili historická témata. Nedávno přišli s filmem Most špiónů (2015), kde hrál Hanks právníka Donovana, jenž se unikátním způsobem zamotal do špiónské hry mocností v 60. letech. Nejprve se ujal nevděčné role obhájce sovětského agenta Abela a do určité míry se s ním sblížil, protože obdivoval jeho vnitřní sílu a loajalitu.

Tom Hanks (Most špionů)

FOTO: Disney Pictures

Později, když je v Sovětském svazu sestřelen slavný letoun U2 a Rusové chytí pilota Francise Garyho Powerse, CIA přemluví Donovana, aby se vydal do Berlína, kde má za úkol vyjednat výměnu Abela a Powerse. Nedlouho po svém příjezdu se dozví i o americkém studentovi, který byl zatčen ve východním Berlíně, a pouští se do ještě nebezpečnější hry.

Steven Spielberg loni oslavil sedmdesátku, ale zůstává velmi aktivním tvůrcem. Jeho sci-fi thriller Ready Player One už je v postprodukci a příští rok by měl jít do kin. Neustále se spekuluje i o pokračování Indiany Jonese, které by podle serveru IMDB mělo mít premiéru v roce 2019 s Harrisonem Fordem v hlavní roli. V zahraničních médiích se ale psalo i o tom, že Ford snad akční roli ani nemůže hrát (bude mu v té době 77 let). Producent filmu zatím kategoricky odmítl, že by natáčel s jiným hercem.