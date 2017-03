Děj příběhu se odehrává v roce 1864 (tedy v období americké občanské války) ve Virginii. Žačky dívčí školy jsou v té době odříznuté od venkovního světa, vše se ale změní, když najdou zraněného vojáka a vezmou ho do domu. Jejich život je náhle plný sexuálního napětí, soupeření a neočekávaného vývoje událostí.

Sofia Coppolová týdeníku Entertainment Weekly prozradila: „V popředí příběhu je dynamika mezi skupinou žen, které drží při sobě, a pak také silné vztahy mezi muži a ženami. Pro mě je to velmi univerzální, ale je to zasazené do exotické jižanské urozenosti.“

Ve filmu jsou výrazné také historické kostýmy a melancholické prostředí. Coppolová dodala: „Chtěla jsem vytvořit atmosféru, která vás nechá pocítit dlouhé horké dny, během nichž se nic moc neděje. Líbí se mi kostýmy vyprané snad miliónkrát a vysušené sluncem. Působí to velmi žensky, téměř jako kdyby to byli zapomenutí duchové.“

Není to poprvé, co se Cullinanova novela dočkala filmového zpracování. Oklamaný totiž není jen jeho adaptací, ale je zároveň remakem stejnojmenného snímku z roku 1971 s Clintem Eastwoodem v titulní roli. Jeho role se tentokrát ujal Colin Farrell.

Coppolové verze se ale bude spíš než na mužskou postavu soustředit na ženy, mezi nimiž se hrdina ocitne. Napovídá tomu i hvězdné dámské obsazení. Na plátně se objeví Nicole Kidmanová, Kirsten Dunstová či osmnáctiletá Elle Fanningová.

Nicole Kidmanová si o víkendu převzala v Hamburku cenu v německé anketě Goldene Kamera.

FOTO: ČTK/DPA

Pokud jde o prvně jmenovanou, není to její první film odehrávající se v období občanské války. Kidmanová si už v roce 2003 zahrála ve snímku Anthonyho Minghelly Návrat do Cold Mountain.

Má Oscara za Ztraceno v překladu

Snímek Oklamaný může znamenat rovněž obrovský posun v kariéře teprve třináctileté Addison Rieckeové. Jedná se totiž o její první roli v celovečerním filmu. Doposud se objevovala především v televizních filmech a seriálech.

Připomeňme, že Sofia Coppolová je dcerou slavného filmového režiséra Francise Forda Coppoly (natočil mimo jiné trilogii Kmotr či film Apokalypsa). V roce 2004 získala Oscara za scénář ke snímku Ztraceno v překladu, který i režírovala.

Její dílo bylo zároveň nominováno v kategoriích Nejlepší film a Nejlepší režie. Role režisérky a scenáristky zároveň se ujala i u snímku Oklamaný.