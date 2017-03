Kurt Anderesen je spisovatel a moderátor rozhlasového pořadu Studio 360. V osmdesátých letech spoluzakládal satirický časopis Spy, jenž si od počátku, kdy Trump neměl žádnou politickou funkci, všímal jeho velmi specifického chování.

„Nenapadlo mě, že se můj bývalý koníček vrátí s takovou razancí,“ poznamenal autor.

Už loni ho zaujalo, stejně jako milióny dalších Američanů, Baldwinovo pojetí Donalda Trumpa v pořadu Saturday Night Live. „Je to extrémní a s chlapem, jako je Donald Trump, musíte být extrémní, aby to bylo působilo.“

Baldwin vystupuje jako Trump v pořadu Saturday Night Live.

FOTO: Will Heath, ČTK/AP

Nové dílko však bude komplexnější než krátká parodie pro televizi. „Psát pětiminutové nebo desetiminutové skeče je něco jiného než psát knihu, která musí mít příběh,“ řekl Andersen. „Řeknu to jako Trump – bude to skvělé, bude to fantastické, ale bude to i bystré! Nebude to jen čistá legrace,“ uzavřel Andersen.

„Myslím, že je fér říct, že většina psaní je na Kurtovi,” upřesnil jeho spolupracovník Alec Baldwin.

Deník The New York Times přinesl také informaci, že slavný Salman Rushdie vydá v září knihu The Golden House, která obsahuje postavu připomínající Donalda Trumpa. Podobně se hovoří i o románu Pussy od Howarda Jacobsona, který také ještě není na pultech.