Rumunská romská dechovka se vrací s novou deskou

Fanfare Ciocârlia upoutala pozornost v polovině devadesátých let, kdy se prosazovaly balkánské romské dechovky. Na rozdíl od mnohých svých souputníků ale přežila až do dneška a zachovala si původní energii. Ve středu vystoupí v Praze v Paláci Akropolis v rámci turné k nové desce Onwards To Mars!