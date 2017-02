Do Ostravy dorazí britští East 17

Stay Another Day, Thunder, Let It Rain nebo It’s Alright. I takové hity v podání skupiny East 17 zazní v červnu v Ostravě. Britský boy band, který odstartoval svou kariéru v roce 1991, bude totiž hlavní hvězdou třetího ročníku Oldies festivalu.