Jednoznačného favorita letošní ročník nemá, soutěž nabídla pestrou a kvalitativně celkem vyrovnanou paletu osmnácti filmů z nejrůznějších končin světa.

Mezi nimi také film polské režisérky Agniezsky Hollandové Přes kosti mrtvých, na němž se koprodukčně podílela česká kinematografie a jednu z hlavních rolí v něm hraje Miroslav Krobot.

Vítězem ale může být spíše novinka finského režiséra Akiho Kaurismäkiho Druhá strana naděje, v níž režisér s osobitým smyslem pro humor kombinuje a prolíná příběh syrského uprchlíka a majitele helsinské restaurace. Film získal nejvíc bodů v hlasování kritiků v prestižním časopise Screen, má aktuální téma a nechybí mu vtip.

Ten je také hlavní devízou snímku britské režisérky Sally Potterové The Party, který se zabývá spíše rodinnými vztahy, i když ani v něm aktuální společenská témata nechybějí.

Několikrát v soutěži zaznělo ekologické téma, na plátnech jsme viděli řádku silných ženských postav, které hrály vynikající herečky, například Francouzky Catherine Deneuveová a Catherine Frotová ve filmu Porodní asistentka.

Tradičně se objevila historická dramata, řešily, nebo spíše nastolovaly se otázky hledání identity a místa jednotlivce ve složitém světě.

Na Berlinale jsou zastoupeny také filmy pro děti a mládež, rozdělené do sekcí Generation Kplus a Generation 14Plus. Letos byla do první sekce zařazena Pátá loď slovenské režisérky Ivety Grófové a uchází se v ní o hlavní cenu, Stříbrného medvěda.

Příběh desetileté Jarky, která z oprávněného pocitu osamělosti sebere kočárek s malými dvojčaty a v úkrytu se o ně stará, jako kdyby byla jejich matka, vychází ze stejnojmenné knihy Moniky Kompaníkové, která našla inspiraci v článku, jenž pojednával o události, jež se v Česku skutečně stala.

„Reakce publika byly na obou projekcích úžasné, děti – pro mě skoro až překvapivě – skvěle pochopily téma, přijaly ho přesně tak, jak jsme ho zamýšleli, a jejich otázky na besedách po filmu nebraly konce,“ řekla Právu Iveta Grófová.

Na otázku, které z těch otázek byly nejčastější, se smíchem odpověděla. „Ptaly se hodně na věci související s tématem filmu – osamělost dítěte a jeho schopnost nalézt si z ní cestu. Ale přece jen nikdy nechyběla otázka, jak snášela představitelka hlavní role Vanessa Szamuhelová situaci, kdy jí po obličeji lezou mravenci. A s nadšením ocenily, když představitel Jarčina mladšího kamaráda Matúš Bačišin na otázku, co ho při natáčení nejvíc bavilo, odpovídal, že šťourání do mrtvé kočky… Víte, my dospělí máme často velmi romantizující představy o tom, co děti chtějí vidět a dělat,“ řekla Grófová.

Premiéra filmu Masaryk

Z dalších českých nebo koprodukčních filmů bude mít v pátek večer v sekci Berlinale Special slavnostní premiéru film Júlia Ševčíka Masaryk s Karlem Rodenem v titulní roli. S výborným ohlasem byla v retrospektivní sekci uvedena restaurovaná Ikarie XB 1 Jindřicha Poláka z roku 1963.