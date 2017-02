Čtyřicetiletý zpěvák, mulitinstrumentalista a producent Ky-Mani Marley je jedním z mnoha potomků ikony reggae Boba Marleyho. Téměř všichni (Damian, Julian, Ziggy, Stephen) se věnují hudbě a mnozí už v Praze vystupovali. Ky-Mani debutoval roku 1996 u Shang Records deskou Like Father Like Son a následovala alba The Journey (2000), Many More Roads (2001), Milestone (2004), Radio (2007) nebo New Heights (2012).

Vychází na nich z reggae i R&B, hip-hopu a spirituálu, přičemž k známějším Ky-Maniho písním patří Warriors, Dear Dad nebo One Time. Poslední deska Conversations vznikla ve spolupráci se známým a u nás také poměrně často vystupujícím německým zpěvákem Gentlemanem. Ky-Mani si zahrál také ve filmech jako One Love, Heaven nebo Shottas.

Na festivalu dále vystoupí Irie Révoltés, Tata Bojs, J.A.R., Vypsaná fixa a Circus Problem. Dvoudenní vstupenky jsou do 28. února v prodeji za 800 Kč + poplatky na www.rfch.cz, GoOut.cz, pokladně Lucerna Music Baru a v sítích Ticketportal a Ticketpro. Do konce února jsou v prodeji balíčky 5+1 a 10+2 zdarma. Od 1. března se cena vstupenky zvedá o 100 Kč.