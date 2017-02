„Dva roky prodleva je fakt dlouhá doba, všichni už jsme se těšili na scénáře,“ přiznal režisér Biser Arichtev. Než ovšem mohla padnout klapka na druhou řadu, museli producenti dořešit finanční stránku, což se k úlevě všech podařilo.

Rozpočet

Další řada má i tak nemalý rozpočet. „Na první řadu byl 140 miliónů korun na 22 dílů. Tady jsme na 85 miliónech na třináct dílů,“ řekl Novinkám producent a tvůrce projektu Filip Bobiňski s tím, že už se netrpělivě čeká na scénáře třetí řady. „Vysílat bychom měli někdy v září tohoto roku. Společně s Českou televizí směřujeme ke třetí řadě, kterou bychom měli začít točit na konci roku,“ svěřil Babiňski.

Natáčení

Děj se má odehrávat v letech 1928 a 1929. Tvůrci seriálu České televize momentálně natáčejí v historické vile v Sadské na Nymbursku, kde vznikly dekorace známého nočního podniku pro pány Ladylike. Dohadují se důležité obchody a pánové se baví se spoře oděnými tanečnicemi. Podobná scéna se odehrála i v první řadě. „Ty sekvence v tomto podniku fungovaly na diváky velmi dobře. Tak jsme na to navázali, posouváme to v čase, drobně jsme to zmodernizovali,“ přiznal režisér.

Video

Na co se můžete těšit v druhé řadě První republiky?

Co se bude dít?

Celá řada bude o tom, že Jaroslav Valenta (Jiří Vyorálek), který se vrací z vězení, chce získat zpět pozici v rodině i ve společnosti, respekt a chtěl by pomoct firmě Valentů využít konjunktury té doby a vydělat peníze. Tvůrci nezapomněli ani na detektivní linku. Z první řady přichází i postava z první série Martin Klouda (Pavel Batěk), Vladimírův (Ján Koleník) spolubojovník z války, a bude rodině škodit.

„Těšit se také můžeme na to, že holčičky Eliška s Irenkou vyrostly. Je jim zhruba 20 let. Eliška studuje medicínu, což není úplně běžný obor pro ženu v této době, a Irenka začala jezdit autem závody. Bude to velmi vizuální pěkná podívaná, protože se podíváme na dobová auta,“ slibuje Bobiňski.