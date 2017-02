Ve věku 97 let zemřel divadelník František Miška

Ve věku 97 let zemřel v sobotu 11. února divadelní režisér a herec František Miška. Více než 60 let působil na českých i evropských divadelních scénách a připravil stovky inscenací. Významnou roli v jeho životě sehrála Městská divadla pražská (MDP), kde strávil jako herec a pak jako režisér 35 let. Poslední rozloučení s Miškou bude v úterý 21. února v 14.30 hod. v kostele svatého Matěje v Praze, oznámila mluvčí MDP Zuzana Vernerová.