Jaký máte pocit z návratu k vašim kořenům?

Je to vzrušující a zajímavé. Minimálně od alba Worlds Collide, které jsme vydali v roce 2007, totiž děláme úplně jinou hudbu, takže probíhající koncerty jsou naživo úplně jiné, než na jaké jsme my i fanoušci v posledních letech zvyklí.

V první části hrajeme debutové album přesně tak, jak bylo nahráno. Mělo by to znít jako přes kopírák. Ve druhé části koncertu zní také Metallica, ale je obohacená například o velmi propracované perkuse. Jsou to dva odlišné světy.

Čí to byl před dvaceti lety nápad, že nahrajete písně právě Metalliky?

Když jsme spolu začali v devadesátém třetím roce hrát, byl jsem to já, kdo si přál hrát skladby Metalliky. Ale v té době jsme o albu neuvažovali. V roce 1995 jsme hráli metalovému publiku a poté nás oslovilo malé nezávislé vydavatelství s nabídkou nahrání desky. Sami jsme to neplánovali, ale řekli jsme si, že to zkusíme a uvidíme, co se stane.

A co se stalo?

Na začátku to nebyla žádná exploze, bylo to pozvolné. Nicméně když jsme pak vyjeli na turné, prodali jsme díky němu dvě stě padesát tisíc kopií cédéček a věci se daly do pohybu. To nás povzbudilo a rozhodli jsme se navázat druhým albem. Do dneška se našeho debutu prodalo kolem miliónu sedmi set tisíc kopií. Na to, že jsme na začátku nevěřili, že prodáme víc než tisíc kusů, je to hezké.

Začít kariéru coververzemi skladeb Metalliky pro vás byla šťastná volba. Pamatujete si, kdy jste se s jejími členy poprvé setkal?

Ano, seznámili jsme se díky tomu, že jsme vystoupili jako jejich předkapela. Myslím, že to byl náš teprve asi pátý koncert po vydání desky. Hodně jsme si tehdy povídali. Dnes je považuji za své přátele.

Prošla si Apocalyptica za dvacet čtyři let existence i výraznějšími krizemi?

Prožili jsme si mnoho světlých i těžších chvil a prošli jsme různými druhy krizí. Ale vždy jsme je dokázali překonat, vždy jsme chtěli hrát dál. Založili jsme kapelu jako mladí kluci, dospívali jsme, měli jsme odlišné zájmy. Takže vždy bylo na čem pracovat, abychom spolu vydrželi.

Jak jste si užili turné k albu Shadowmaker, během něhož se členem kapely stal zpěvák Franky Perez, jenž s vámi desku natočil?

Fantasticky. S Frankym jsme odehráli kolem dvou set koncertů, ty šlapaly a všichni jsme měli z turné velkou radost.

Chystáte se s Perezem spolupracovat i v budoucnu?

Zatím nemáme konkrétní plány. Aktuální turné se bude odehrávat celý rok a přáli bychom si ho protáhnout i do příštího. Turné se zpěvákem tedy nějaký čas není na pořadu dne. A ještě si nejsme jisti, zda bude příští album obsahovat vokály, nebo bude čistě instrumentální.