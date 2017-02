Boal se spojil s producentkou Megan Ellisonovou a chtějí podrobně vyprávět o velmi tvrdém a emotivním boji v prezidentských volbách roku 2016, které rozdělily Ameriku a rozdmýchávaly nenávist mezi různými skupinami. Ve volbách padaly do té doby neslýchané výroky.

Autoři předpokládají, že na politické drama budou potřebovat asi deset hodin, musí tedy jít o seriál. Producentka ze společnosti Annapurna Pictures, která vše financuje, se už dříve podílela na scenáristově velkém úspěchu v podobě celovečerního filmu 30 minut po půlnoci. Thriller o honu na neznámějšího teroristu světa režírovala Kathryn Bigelowová a hlavní roli měla Jessica Chastainová, jež obdržela Zlatý glóbus za nejlepší ženský herecký výkon a byla nominována na Oscara, stejně jako scenárista Mark Boal.

Ještě předtím napsal Boal scénář dramatu Smrt čeká všude, který měl obrovský úspěch. Kritika autentický válečný příběh vyzdvihla a následovaly také Oscary za scénář, nejlepší film, režiii či střih a mix zvuku.

Náročné téma voleb však Boal nemůže zpracovat sám. Bývalý editor magazínu New York Times a The Hollywood Reporter dává dohromady skupinu investigativních novinářů, kteří mají zajistit, aby šel scénář skutečně do hloubky.