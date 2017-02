Členové německého souboru vystupují v maskách, baví publikum neuvěřitelnou řečí těla i pestrou škálou postav. Jejich pantomimické výstupy přitom doprovázejí jen zvuky a hudba. Nehybné obličeje s maskami vystihujícími charakter jednotlivých postav připomínají spíše postavičky z animovaného filmu než živé herce.

„Na konci představení byste přísahali, že herci mluvili, smáli se a plakali, jejich ovládání těla je neuvěřitelné,” napsal o inscenaci kritik deníku Süddeutsche Zeitung a označil ji za naprosto fascinující zážitek. Hotel Paradiso je nejstarší a nejúspěšnější inscenací souboru, která nedávno oslavila šestistou reprízu. Humorná podívaná pobaví děti i dospělé a probudí jejich fantazii. Temná groteska o hotelu, kde se dějí zvláštní věci, procestovala 35 zemí a získala pozornost diváků i odborníků.

Excelovala na Fringe



Naposledy Familie Flöz excelovala na mezinárodním festivalu Fringe v Edinburghu. „Když jsem si loni na festivalu Fringe prohlížel ocenění na plakátech Hotelu Paradiso souboru Familie Flöz, zdála se mi informace o tom, že představení jsou vyprodána, velice skromná. Že nelze tak výtvarně krásný projekt se zábavným příběhem a skvělými výkony ocenit jen nálepkou Vyprodáno,” komentoval to ředitel Jatek78 Štěpán Kubišta. Až pak mu prý došlo, co to znamená mít na prestižní přehlídce Fringe vyprodáno každý den po celý měsíc.

„V obrovské konkurenci stovek kvalitních souborů je to největší ocenění,” vysvětlil.