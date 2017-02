Na desce kapela spolupracovala také s DJ Negativem nebo DJ Ridem, který se u některých skladeb postaral o mix. Portless se takto trochu vrátili ke kořenům tuzemské hardcoreové scény z počátku devadesátých let, ovšem s moderním zvukem a aranžemi.

Na desce podle členů kapely bude více tvrdých kytarových riffů a rapu, nebudou ale chybět ani klidné polohy s akustickou kytarou nebo remix hitu 5.15 z komedie Hodinový manžel. Všechny písničky vznikaly s důrazem na koncertní provedení.

„Dlouho jsem si přál udělat takovou desku. Baví mě kombinovat tvrdé kytary a moderní samply,“ říká kytarista René Rypar.

Již 9. března vyrazí kapela na turné. Jejími hosty na něm budou zmiňovaní DJ Negative a rapper Henry D. „Moc se těšíme. Není nic lepšího, než si novou desku zahrát před lidmi. Nicméně fanoušci nebudou ochuzeni ani o starší hity, jako jsou Sweet Little Something, In Da Yard a další z dob Support Lesbiens. Budeme se snažit namíchat dokonalý koktejl starých a nových písní tak, aby koncert stál opravdu za to,“ slibuje zpěvák Kryštof Michal.