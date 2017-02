Zemřel legendární jazzový zpěvák Al Jarreau

Ve věku 76 letech v neděli v Los Angeles zemřel legendární americký jazzový zpěvák Alwin Lopez „Al” Jarreau. Oznámil to jeho manažer. Profesionálně se jazzu věnoval od roku 1968, mezinárodní věhlas si získal v polovině 70. let albem We Got By, za něž obdržel cenu Grammy. Stejné ocenění Jarreau dostal i za druhé album Glow, a pak ještě pětkrát.