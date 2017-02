Do Prahy se vrátíte po necelých třech letech. Jak bude vypadat váš koncert?

Setlist se každou noc mění, ale obvykle zahrajeme tak čtyři až šest písní z nového alba. A pokud se nic nepokazí, budeme v Praze hrát i úplně novou píseň, kterou jsme právě nahráli. Courtney (Taylor-Taylor, zpěvák kapely, pozn. red.) její hlavní riff nosil v hlavě asi rok a konečně jsme složili vedle refrénu i sloky.

Na nových písních pracujeme průběžně, máme vlastní studio, takže se pořád něco děje. Nahrávat se snažíme pokaždé, když bubeník Brent přijede z Austrálie, kde žije.

Máte pocit, že jste za dvě dekády ježdění po turné země, ve kterých koncertujete, poznal?

Města, která jsme navštívili jen jednou, znám velmi povrchně. Člověk v dané zemi stráví maximálně dvacet čtyři hodiny a přesune se dál. Ale už v cizině hrajeme tak dlouho, že jsme mnoho zemí stihli trochu prozkoumat a našli si svá oblíbená místa.

Muzikant má jinou perspektivu než turista, už proto, že velká část klubů není v nejexponovanější části města. Letos se například po delší době vrátíme do Španělska a Itálie, kde to mám rád.

Ovlivňuje Portland, ve kterém žijete, nějakým způsobem vaši tvorbu? Fotka města, kterou jste pořídil vy, je i na obalu loňské desky Distortland.

Asi ano, ale to dělá nejspíš každé místo, ve kterém člověk žije. V Portlandu je to nyní dost bláznivé, stěhuje se tam mnoho lidí, je to totiž právě v kurzu. Výsledkem je enormní množství nové výstavby, která ale bohužel vzniká na úkor starých budov.

Na druhou stranu do města s novými lidmi přicházejí i skvělé věci. Přinášejí nápady, otvírají fajn podniky. Podobný proces se odehrává v mnoha městech na světě. Mám jen pocit, že v Portlandu je to nyní extrémně rychlé.

Na měsíc zmizíme na turné, a když se pak vrátíme, zjistíme, že je ve městě několik nových budov a pár starých je naopak pryč.

Zaregistroval jste i příliv nadějných kapel?

Jsem si jistý, že v Portlandu nějaké jsou, ale upřímně řečeno nejsem s nimi teď obeznámen. Bavily mě doby, kdy bylo ve městě pár klubů, které člověk obcházel a měl přehled, co se děje.

Teď je hudba všude kolem, je víc roztroušená. Člověk si proto víc vybírá, na co se má zaměřit. A také už jsem starý na to, abych chodil každý volný večer na koncert a bavil se s mladými. Umím trávit čas lépe.

Jak? Co kromě hudby naplňuje váš život?

Kromě hudby? Můj ty bože. Mám pocit, že to je jediné, co dělám. A jsem tak šťastný. Vedle vlastní tvorby mám opravdu rád hudební nástroje. Rád pomáhám kamarádovi, který má obchod s kytarami. Mám ale rád i jiné druhy umění, než je hudba. Dělám grafiky a také fotím. Nicméně vždy to má s hudbou spojitost, například vytvářím obaly desek nebo něco podobného.