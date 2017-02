„Bude to můj poslední rok,” prohlásila zpěvačka v Detroitu v televizní stanici WDIV. Žena, která začala nahrávat první alba ve věku 14 let, uvedla, že je se svou kariérou velmi spokojená.

Nadále chce trávit více času se svými vnoučaty.

V posledních letech musela zrušit některé koncerty z důvodu blíže neupřesněným zdravotním problémům.

Aretha zpívala papežovi i v Bílém domě. Držitelka 18 cen Grammy, která se proslavila hity jako Amazing Grace, Respect, Think či (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.