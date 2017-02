Se spolubojovnicí Alicí se v rozbombardované Praze vydává hledat Hanu, které hrozí úděl otrokyně, možná i smrt. Dvě roviny v každé kapitole, jednak vzpomínky na vznik světové atomové války, také osudy malé armády plukovníka Michálka hledajícího Hanu ženou příběh dál.

Zdálo by se, že se Kotleta, v oficiálním životopisu řezník z Bruntálu, který „nadělal prachy“ a baví se už jen psaním fantasy, vrátil do prostředí románu Lovci. Také se odehrával v Praze roku 2050, ulice se hemžily přemnoženými zmutovanými potkany a každý padouch se chtěl stát superpadouchem.

Nová kniha zaznamenává posun v jeho tematickém rozmachu od souboje upírů s mimozemšťany k budoucím problémům lidí žijících v České kotlině. Kotleta si zjevně lebedí v problémech majících základ v nebezpečné reálné skutečnosti, kterou jeho fantazie, vyžívající se v obrazech plných sexu, násilí, ale i humoru, dovádí ad absurdum.

Nemá však zjevně ambice formovat podobu světa za třicet či více let. Pravda, v románu Velké problémy v Malém Vietnamu, v němž se Tomáš Kosek vydal za unesenou dcerou českého premiéra, jíž hrozilo nebezpečí od prastaré sekty, se objevilo proroctví o konci světa. Čtenáře zjevně oslovilo, protože se kniha ve své době stala nejprodávanější elektronickou u Alzy. To je další fenomén spojený se jménem Františka Kotlety. Běžně se českých knih podle všech odhadů prodá tři až osm procent v elektronické podobě, u Kotlety je to až třetina jeho produkce.

Vyhovuje mu to, protože ho podle jeho slov nejvíc zajímá „hlasování peněženkou“, tedy žebříčky prodejnosti, které mu ukazují, že každé další jeho knihy se prodá víc než té předchozí. A to nejde o dva či pět tisíců výtisků, ale mnohonásobně více.

Zdá se, že apokalyptické zítřky čtenáře dlouhodobě oslovují.