Videoklip vypráví příběh muže po třicítce, jenž žije se svým plyšovým psem v malém bytě a vede neuspořádaný život. Po době nicnedělání, popíjení a kouření se v něm zase na chvíli něco zlomí a bude se snažit dát věci do pořádku. Přestože se dokonce setká s dívkou, o které dlouho sní, vše skončí jako obvykle. To ale nemusí znamenat, že to skončí špatně. Hlavní hrdina se totiž nevzdává. Věří, že když něco nevyjde dnes, vyjde to možná zítra.

„Myšlenka písně je, že každý z nás má slabé stránky a je v něčem nenapravitelný. Jde ale o naději a přesvědčení, že všechno nejde hned a že se možná vyplácí vytrvat,“ říká Ptáček.