Alternativně rockoví Američané Cage The Elephant mají na kontě čtyři alba, přičemž třetí, Melophobia (2014) je vystřelilo do vyšších sfér a kromě nominace na Grammy v kategorii alternativní album roku si vysloužilo i přízeň fanoušků. Na čtvrtém počinu Tell Me I’m Pretty, který vyšel na sklonku předminulého roku a produkoval ho Dan Auerbach z Black Keys, v této cestě pokračují a opět si vysloužili nominaci na Grammy, tentokrát v kategorii Nejlepší rockové album. O tom, zda ji promění, se rozhodne v neděli.

Slaves tvoří duo basista a zpěvák Laurie Vincent a bubeník a zpěvák Isaac Holman. Debutové album Are You Satisfied z roku 2015 získalo nominaci na Mercury Music Prize. O rok později vyšlo album Take Control s hostujícím Mikem D z Beastie Boys.

Britská kapela Marmozets existuje deset roků. Její debutové album The Weird and Wonderful Marmozets vyšlo v roce 2014.