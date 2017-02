Nick Cave zahájil 13. ledna australské turné, na kterém dostaly velký prostor i starší skladby, včetně těch z osmdesátých let, jako jsou Tupelo, From Her To Eternity, The Mercy Seat, The Weeping Song nebo The Ship Song, i o něco novější písně Red Right Hand nebo Higgs Boson Blues.

Pokaždé ale přehrál skoro celou poslední desku, která je svým způsobem elegií za zesnulého syna Arthura. Někteří kritici si přitom nebyli jisti, zda tak osobní materiál bude Nick Cave na koncertech hrát, zvláště když vydání desky provázelo uvedení velmi osobního filmu One More Time With Feeling.

Nakonec se Nick Cave rozhodl materiál hrát i naživo. Na prvním koncertu 13. ledna v Hobartu začal skladbou Jesus Alone, aby následovalo několik starších písní, než publiku podle recenzenta Guardianu řekl: „Teď zkusíme tři věci“ a zahrál Girl in Amber, Anthrocene a Magneto. Na dalších vystoupeních ale už rovnou začíná novými skladbami Anthrocene, Jesus Alone a Magneto.

Na prvním koncertu se také podle Guardianu objevilo pár chyb, dvakrát písně dokonce začal znovu, což byl případ Into My Arms, kdy pravil: „Tohle je moc klidné, je to pořádnej mazec.“

Na pódiu je osm muzikantů. Aktuální obsazení skupiny Bad Seeds tvoří kytarista a houslista Warren Ellis, kytarista George Vjestica, baskytarista Martyn Casey, bubeníci Thomas Wydler a Jim Sclavunos, pianista Convay Savage a percussionista Larry Mullins.

Po australském turné bude v květnu následovat americké. Evropské začne v září pěticí koncertů ve Velké Británii.