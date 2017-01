Většinou využijí možnost moderních televizorů nahrát si pořad na hard disk a zhlédnout jej ve vhodnějším termínu. Všechny novinky však mají díl od dílu stoupající sledovanost také ve videoarchivu na webových stránkách České televize.

Tři nové seriály, které ČT spustila hned s počátkem roku, dospěly už ke čtvrté epizodě, která bývá pro sledovanost rozhodujícím bodem. Nejvyhledávanějším z nich se stal humorně laděný krimiseriál Četníci z Luhačovic, který ČT 1 vysílá v pátek. Průměrně jej v premiéře na obrazovce sleduje 1,723 miliónu diváků starších čtyř let. Později pak každou epizodu vidělo z nahrávky v televizi dalších 134 tisíc diváků a do sedmi dnů ji 49 tisíc zhlédlo ve videoarchivu na webových stránkách ČT. Odložená sledovanost tak dosáhla podílu 11 procent.

Karel Dobrý jako nový velitel četnické stanice v Luhačovicích

FOTO: Česká televize

Seriál tematicky navazuje na oblíbené Četnické humoresky, vrací se však do období „před humoreskami“, konkrétně do roku 1919, a vypráví příběhy dvou mladých nezkušených nováčků, kteří byli po vzniku Československé republiky přiděleni na četnickou stanici v lázeňském městečku rovnou z přípravky.

Na druhém místě se v žebříčku sledovanosti ocitl seriál Svět pod hlavou, v jehož pátém dílu se v pondělí hrdina dozví pravdu o svém otci. Krimiseriál, který je českou adaptací populárního britského seriálu Life on Mars, vypráví příběh mladého policisty, jenž se po autonehodě „propadne v čase“ o desítky let zpátky mezi příslušníky SNB v rodném severočeském městě. Na obrazovce jej zatím v premiéře vyhledávalo v průměru 1,251 miliónu diváků starších čtyř let.

Později každou epizodu vidělo průměrně 122 tisíc diváků v televizi a dalších 61 tisíc si ji do týdne pustilo z videoarchivu. Odložená sledovanost tak dosáhla podílu 15 procent, mezi letošními seriálovými novinkami ČT je jednoznačně nejvyšší. Výsledky Světa pod hlavou se přitom ve všech parametrech blíží loňskému úspěšnému krimiseriálu Rapl.

Svět pod hlavou zaujal o něco více muže než ženy, přičemž v publiku dominují diváci středního věku. Podobně je na tom i komediální seriál Trpaslík, který ČT 1 vysílá hned v následujícím programovém okně, a také páteční Četníci z Luhačovic. „Zájem o všechny tři seriály roste zároveň s dosaženou úrovní vzdělání,“ uvádí David Maršalík z ČT a dodává, že pokud jde o Svět pod hlavou a Trpaslíka, mají ve srovnání s obecným profilem publika ČT 1 nadprůměrné zastoupení v nejmladších diváckých skupinách. Četníky z Luhačovic proti tomu vyhledává hlavně publikum starší pětačtyřiceti let, i když podíl mladších věkových skupin také není zanedbatelný.