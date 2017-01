Jako hosta UDG tentokrát na své koncerty přizvali kapelu Ovoce, role předkapely se zhostí formace Trocha klidu.

„Snažíme se, aby každý náš koncert byla nekonečná a nezapomenutelná kalba roku. To tahle sestavička kapel zaručuje,“ komentuje s úsměvem koncept turné kytarista Volt.

I letošní rok se ponese v duchu Emotikonu. Kromě pokračování klubové šňůry připravuje kapela dva nové videoklipy.

„Materiál na klip k písni Šeptáš jsme nasbírali během podzimního turné. Klip se snaží autenticky zachytit specifickou atmosféru klubových koncertů,“ vysvětluje zpěvák Petr Vrzák.

Druhý klip bude obrazovým zpracováním skladby Prach a dým, která se stane druhým oficiálním singlem k desce. „Prach a dým asi nejlépe reprezentuje to, co je pro desku typické. Zpíváme a tvoříme muziku i texty podle toho, co právě prožíváme a jak se cítíme,“ komentuje výběr druhého singlu baskytarista Pavel Vrzák.