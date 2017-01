Podle volebního modelu společnosti STEM by volby v lednu vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29,9 procenta. Druhá ČSSD by měla 14,6 procenta, KSČM 12,6 a ODS 9,8 procenta. Lidovci by získali 7,8 procenta hlasů a TOP 09 by se do Sněmovny nedostala. Celý článek Volby by vyhrálo ANO, TOP 09 by zůstala mimo hru»